Депутат Гордумы подарил жителям Елшанки детскую игровую площадку

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-07T08:28:33+03:00

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В приемную депутата Саратовской городской думы Аделя Славутина поступило обращение граждан с просьбой об установке новой детской площадки во дворе многоквартирного дома №37а по Московскому шоссе. Народным избранником был организован выезд на место и встреча с жителями. Оказалось, что в последний раз установка инвентаря для отдыха детей на площадке проводилась более 15 лет назад. Все это время содержание оборудования детской площадки шло исключительно за счет собственных сил и средств жильцов дома.

По результатам встречи Аделем Славутиным было принято решение закупить новый инвентарь, чтобы создать для детей комфортное и безопасное с технической стороны место на придомовой территории, где они могли бы играть и физически развиваться. В День народного единства жители дома №37а по Московскому шоссе получили подарок в виде установленной современной детской площадки в своем дворе.

- Долго обращались в различные инстанции, но заветную площадку так и не получали. Я была приятно удивлена, как Адель Михайлович быстро и качественно отреагировал на нашу просьбу и помог нашим детям стать счастливее! — поделилась своими впечатлениями жительница дома Татьяна Валерьевна.

- Улицы и дворовые пространства поселка Елшанка преображаются на глазах. Это, поистине, историческое событие. Мы стараемся поддерживать и развивать территорию округа, тем самым внося свою лепту в комплексное благоустройство густонаселенного поселка. За этот год мы установили уже третью площадку. Слушая наших граждан, вместе меняем жизнь в лучшую сторону. Работа в интересах людей будет продолжена, — отметил Адель Славутин.