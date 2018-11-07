Володин: Новый закон о субсидиях на ЖКХ касается, прежде всего, малообеспеченных и пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-07T08:37:48+03:00

С его принятием гражданам больше не нужно будет предоставлять документы о задолженности

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий гражданам не доказывать факт отсутствия задолженности по ЖКХ при назначении им субсидий.

Будет использоваться банк данных, в котором содержатся все необходимые сведения. Не допускается требовать от граждан документы с этими данными.

Закон также обязывает органы исполнительной власти субъекта РФ или управомоченные им учреждения самостоятельно запрашивать информацию, получение которой возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Она также необходима для принятия решения о предоставлении субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.

Напомним, отсутствие долгов по коммунальным платежам — одно из условий предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Порой люди, в числе которых малообеспеченные и одинокие пенсионеры, лишаются права на субсидии из за управляющих компаний, ТСЖ и других организаций, из-за того, что те могут отправить в органы соцзащиты недостоверные сведения и выставить счета с ошибками, поэтому гражданам приходится доказывать свою правоту в органах власти и судах. С принятием нового закона этого удастся избежать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что облегчение процедуры получения гражданами положенной по закону компенсации расходов на услуги ЖКХ, прежде всего, касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

- Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности, — пояснил он.

По словам Володина, принятые сегодня изменения в Жилищный кодекс устанавливают, что факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие либо документы.

- Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты, — сказал Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

Председатель ГД призвал депутатов внимательнее относиться к подобным проблемам, «которые могут с первого взгляда показаться слишком частными, но именно на этом уровне у граждан формируется отношение к государству».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал принятый закон примером успешного межфракционного взаимодействия в интересах избирателей. Он напомнил, что документ был включен фракцией «Единая Россия» в список инициатив, подлежащих приоритетному рассмотрению.