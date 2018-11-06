Саратовские хоккеисты «Кристалла» выиграли в домашнем матче у лидеров ВХЛ «Ростов»
Сегодня, 6 ноября, саратовский «Кристалл» одолел в ходе домашней встречи лидера ВХЛ хоккейный клуб «Ростов» из Ростова на Дону.
Как мы уже сообщали, саратовская хоккейная команда «Кристалл» вышла сегодня на поле с грузом конфликта, который возник внутри клуба с руководством одноименной хоккейной школы из-за потери тренировок в зале ледового дворца «Сокол» в пользу начинающих хоккеистов. В результате спора саратовские хоккеисты потеряли перед матчем с ростовчанами четыре тренировочных дня и ощутили нервное напряжение.
- Хоккеисты «Кристалла» написали письмо губернатору с просьбой разобраться в этом скандале, чтобы спасти выступление клуба в высшем дивизионе и, возможно, само его существование. Я сам видел это письмо и полностью с ним согласен. Несмотря на этот инцидент, наши хоккеисты проявили волю и за счет самоотдачи буквально выхватили победу у ростовчан, хотя те, конечно, были опытнее наших спортсменов, — поделился радостью с «КП-Саратов» Вячеслав Наталичев, президент федерации хоккея Саратовской области.
На вопрос корреспондента «КП-Саратов», как «Кристалл» намерен бороться в турнире высшей лиге при сложившейся конфликтной ситуации, Вячелав Наталичев заявил, что будем биться.
Сегодняшнюю встречу саратовцы провели в напористом и атакующем ритме.
Первый тайм наши хоккеисты выиграли со счетом 2:1, во втором периоде соперники обменялись голами, и в финальной 20-минутке финальная сирена прозвучала, когда на табло застыл счет 4:3 в пользу саратовского «Кристалла».
Согласно нынешнему раскладу, у лидеров турнира «Ростов» — 32 очка, у «Мордовии» — 26 и у саратовского «Кристалла» — 21.