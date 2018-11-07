2018-11-07T06:33:05+03:00
Общество

Среда в Саратовской области будет теплой и местами дождливой

Ожидается слабый туман
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 ноября, в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами ожидаются небольшие осадки и слабый туман.

Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, а столбик термометра будет колебаться в пределах 3–8 градусов тепла.

Природные явления могут создать проблемы на дорогах, поэтому водителей призывают быть аккуратнее.

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