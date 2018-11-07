Среда в Саратовской области будет теплой и местами дождливой
Ожидается слабый туман
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Сегодня, 7 ноября, в Саратовской области ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами ожидаются небольшие осадки и слабый туман.
Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, а столбик термометра будет колебаться в пределах 3–8 градусов тепла.
Природные явления могут создать проблемы на дорогах, поэтому водителей призывают быть аккуратнее.