Житель Ершова ударил знакомого в шею вилкой для мяса
Он также пообещал убить его
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В Ершове Саратовской области осудили 45-летнего местного жителя. Его обвинили в том, что он ударил своего знакомого вилкой для разделки мяса и угрожал убить его.
- Днем 16 сентября на Вокзальной улице райцентра подсудимый поругался со своим 37-летним знакомым. Во время ссоры он пообещал убить его и ударил один раз в шею столовым прибором, причинив легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд обязал злоумышленника отрабатывать 340 часов на благо государства.