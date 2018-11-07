Житель Ершова ударил знакомого в шею вилкой для мяса

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-07T07:53:22+03:00

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В Ершове Саратовской области осудили 45-летнего местного жителя. Его обвинили в том, что он ударил своего знакомого вилкой для разделки мяса и угрожал убить его.

- Днем 16 сентября на Вокзальной улице райцентра подсудимый поругался со своим 37-летним знакомым. Во время ссоры он пообещал убить его и ударил один раз в шею столовым прибором, причинив легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд обязал злоумышленника отрабатывать 340 часов на благо государства.