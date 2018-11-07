2018-11-07T07:53:22+03:00
Происшествия

Житель Ершова ударил знакомого в шею вилкой для мяса

Он также пообещал убить его
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове Саратовской области осудили 45-летнего местного жителя. Его обвинили в том, что он ударил своего знакомого вилкой для разделки мяса и угрожал убить его.

- Днем 16 сентября на Вокзальной улице райцентра подсудимый поругался со своим 37-летним знакомым. Во время ссоры он пообещал убить его и ударил один раз в шею столовым прибором, причинив легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд обязал злоумышленника отрабатывать 340 часов на благо государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Стрелке» столкнулись Lada и Toyota
Володин: Новый закон о субсидиях на ЖКХ касается, прежде всего, малообеспеченных и пенсионеров
Под Марксом после ДТП водитель оставил двух погибших и раненого на обочине и скрылся
Мэрия Саратова удивлена планами снести склады Рейнеке
Депутат Гордумы подарил жителям Елшанки детскую игровую площадку
Среда в Саратовской области будет теплой и местами дождливой
Саратовские хоккеисты «Кристалла» выиграли в домашнем матче у лидеров ВХЛ «Ростов»
За прошлую неделю ОРВИ заболели 9,5 тыс. саратовцев
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «В Новый год — без долгов»
В Ульяновске сгорел саратовский «КамАЗ» с семечками
Балаковец хранил дома почти 4 тыс. бутылок нелегального алкоголя
В Вольске автомобиль врезался в припаркованную машину и дерево
Под Саратовом школьник-рецидивист отобрал два мобильника у 15-летнего ребенка
На саратовской границе задержали машины с мясными консервами
Глава Саратова Михаил Исаев стал вторым в рейтинге по ПФО
В Энгельсе водительница сбила пешехода