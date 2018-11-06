За прошлую неделю ОРВИ заболели 9,5 тыс. саратовцев

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-06T16:46:12+03:00

Эпидемический порог еще не достигнут

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За прошлую неделю, которая началась 29 октября, ОРВИ подхватили почти 9,5 тыс. саратовцев.

- Заболеваемость находится на 25,9% ниже эпидемического порога. Отмечается низкая активность адено- и риновирусов, а также вирусов парагриппа, — сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре.

От гриппа с помощью вакцин уже защитились более 800 тыс. человек, восьмая часть которых привилась за свои средства или за счет работодателей.

Врачи советуют одеваться по погоде, принимать витамины, фрукты и овощи. Важно соблюдать личную гигиену и респираторный этикет.