В Саратовской области изъято 77 кг некачественного хлеба и кондитерских изделий
Роспотребнадзор по Саратовской области за девять месяцев 2018 года исследовал 168 проб хлебобулочных и кондитерских изделий на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Как сообщили «КП-Саратов», токсичных элементов и пестицидов выявлено не было.
Кроме того, из 229 проб лишь одна не соответствовала физико-химическим требованиям.
Семь образцов из 931 нарушали гигиенические нормативы.
В целом было изъято из оборота 25 партий хлеба и кондитерских изделий общим весом 77 кг. У них истек срок годности, были выявлены недоделки в маркировке или оказались неудовлетворительными итоги лабораторных исследований.
Нарушителей оштрафовали на 146 тыс. рублей.