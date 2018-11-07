2018-11-07T09:14:19+03:00
Общество

В Саратовской области изъято 77 кг некачественного хлеба и кондитерских изделий

Производителей оштрафовали на 146 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор по Саратовской области за девять месяцев 2018 года исследовал 168 проб хлебобулочных и кондитерских изделий на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщили «КП-Саратов», токсичных элементов и пестицидов выявлено не было.

Кроме того, из 229 проб лишь одна не соответствовала физико-химическим требованиям.

Семь образцов из 931 нарушали гигиенические нормативы.

В целом было изъято из оборота 25 партий хлеба и кондитерских изделий общим весом 77 кг. У них истек срок годности, были выявлены недоделки в маркировке или оказались неудовлетворительными итоги лабораторных исследований.

Нарушителей оштрафовали на 146 тыс. рублей.

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