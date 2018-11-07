Двое молодых саратовцев обокрали своего пьяного приятеля на 31 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-07T09:24:09+03:00

Такой же случай произошел в Балакове

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала 21-летнего и 22-летнего саратовцев по подозрению в краже на 31 тыс. рублей.

- Стражи порядка узнали обо всем 3 ноября от 31-летнего местного жителя. Застолье с ранее судимыми приятелями лишило его сотового телефона, наушников и колонки. Задержанные уже во всем признались, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Похожий случай произошел в Балаковском районе неделю назад. Ранее судимый 36-летний мужчина оставил своего друга без кошелька и банковской карты.

Его причастность к делу была установлена вчера, 5 ноября. Пойманный вор не стал отрицать своей вины. В отношении мужчины заведено уголовное дело.