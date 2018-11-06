Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «В Новый год — без долгов»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-06T16:28:07+03:00

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год — без долгов!». Ее главная задача — поощрить добросовестных и ответственных клиентов, ежемесячно оплачивающих услуги теплоснабжения. Для участия в акции до 31 декабря 2018 года клиентам компании необходимо:

- погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы;

- внести досрочный платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом-извещением;

- после этого клиент автоматически становится участником розыгрыша ценных призов.

Среди клиентов компании, выполнивших все условия акции, в феврале 2019 года будут разыграны призы.

«В Новый год — без долгов!» проводится компанией во всех регионах своего присутствия. В саратовском филиале акция состоится уже в третий раз. Стать ее участниками могут все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, находящиеся на прямых расчетах с «ЭнергосбыТ Плюс».