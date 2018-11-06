В Ульяновске сгорел саратовский «КамАЗ» с семечками

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-06T16:19:36+03:00

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Под Ульяновском вчера, 5 ноября, на трассе сгорел грузовик, следующий из Саратова. Он был нагружен семенами подсолнечника.

- МАЗ полыхал, когда прибыло первое пожарное подразделение. Открытый огонь потушили за 15 минут, но кабина выгорела полностью, — сообщает ульяновское СМИ 73online.ru.

Стоит отметить, что водитель и напарник пытались сначала ликвидировать пламя огнетушителями самостоятельно. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание.