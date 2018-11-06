Балаковец хранил дома почти 4 тыс. бутылок нелегального алкоголя
Теперь ему грозит до трех лет в колонии
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Полиция изъяла у 48-летнего балаковца 3,8 тыс. бутылок безакцизного алкоголя различных видов.
- По версии правоохранителей, мужчина держал немаркированный контрафакт у себя дома. Общая стоимость спиртного оценивается в 780 тыс. рублей. Все это выяснилось в ходе проверки его дома стражами порядка, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Продукцию ожидает экспертиза, а мужчину — до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до 120 тыс. рублей. Мера наказания выяснится после оперативно-розыскных и следственных мероприятий.