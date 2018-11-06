2018-11-06T16:25:33+03:00
Происшествия

В Вольске автомобиль врезался в припаркованный автомобиль и въехал в дерево

Пострадавший с травмами госпитализирован
Тимур Гадеев
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Сегодня утром, 6 ноября, у дома №105/107 по улице Коммунистическая Вольска 52-летний водитель Toyota Corona спровоцировал ДТП.

- Во время движения водитель не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий Subaru XV, после чего «Тойоту» откинуло в дерево, — рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД ОМВД России по Вольскому району

В результате ДТП водитель виновника аварии госпитализирован.

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