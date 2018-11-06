2018-11-06T16:26:52+03:00
Происшествия

Под Саратовом школьник-рецидивист отобрал два мобильника у 15-летнего ребенка

На мальчика заведено уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция подозревает в грабеже 17-летнего жителя Советского района, жертвой которого стал ребенок на два года младше.

- По версии следствия, злоумышленник совершил преступление 2 ноября между поселками Степное и Советское. Мальчик несколько раз ударил свою жертву по голове ради двух телефонов марок LG и Samsung и 200 рублей. Прихватив похищенное, он поспешил скрыться с места событий, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Ребенок рассказал обо всем своим родственникам, которые пошли в полицию. Выяснилось, что его обидчику столь юный возраст не помешал уже иметь за плечами одну судимость. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Один из мобильных телефонов оказался продан, а второй вернуть все-таки удалось. Расследование продолжается.

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