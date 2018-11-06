На саратовской границе задержали машины с мясными консервами
Груз из Казахстана ввозили в Россию без разрешительных документов
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Сотрудники Россельхознадзора Саратовской области задержали на границе с Казахстаном несколько автомобилей с мясными консервами без ветеринарных разрешительных документов.
- На территорию России пытались ввезти 139 кг консервированного мяса, — уточнили «КП-Саратов» в региональном управлении.
Груза не пустили, владельцы товара привлечены к административной ответственности.