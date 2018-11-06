Глава Саратова Михаил Исаев стал вторым в рейтинге по ПФО
Эксперты оценили его комментарии про «самый пьющий город»
Изменить размер текста:
Глава Саратова Михаил Исаев занял второе место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО.
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг по итогам октября 2018 года.
Эксперты компании оценили высказывания Михаила Исаева по выделению земельного участка в микрорайоне «Звезда» под строительство школы и детского садика.
Кроме того, он заявлял, что дорожные службы готовы к предстоящему зимнему сезону лучше, чем в прошлом году.
Еще одним фактором для высокого места Михаила Исаева в рейтинге стали его высказывания по поводу «самого пьющего города в России», которым якобы был признан Саратов.