Глава Саратова Михаил Исаев стал вторым в рейтинге по ПФО

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-06T15:45:30+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев занял второе место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО.

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг по итогам октября 2018 года.

Эксперты компании оценили высказывания Михаила Исаева по выделению земельного участка в микрорайоне «Звезда» под строительство школы и детского садика.

Кроме того, он заявлял, что дорожные службы готовы к предстоящему зимнему сезону лучше, чем в прошлом году.

Еще одним фактором для высокого места Михаила Исаева в рейтинге стали его высказывания по поводу «самого пьющего города в России», которым якобы был признан Саратов.