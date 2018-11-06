Житель Турков задушил собутыльника сковородкой

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-06T15:01:17+03:00

Они поругались из-за того, что у хозяина дома, в который они пришли, не оказалось выпивки

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Жителя Турков Саратовской области — 44-летнего Игоря Юрьева — осудили за то, что он умышленно причинил собутыльнику вред здоровью, из-за которого он умер.

- Злоумышленник 2 августа пил горячительное вместе с приятелями в поселке. Среди товарищей был и 35-летний мужчина. После того, как алкоголь закончился, Юрьев вместе с еще одной гражданкой пошли домой к 35-летнему знакомому, где планировали продолжить банкет. Однако у хозяина не было дома спиртного из-за чего между ним и подсудимым произошел конфликт, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время ссоры гость схватил сковородку и надавил владельцу жилища ею на шею, а также четыре раза ударил утварью по голове. Мужчина умер на месте.

Женщина-свидетель вызвала полицейских, которые и задержали злоумышленника.

Судмедэкспертиза установила, что пострадавший умер от удушья.

Юрьев полностью признался в содеянном. Суд назначил гражданину приговор в виде девяти лет колонии строгого режима.