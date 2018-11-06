Компания «Т Плюс» восстановила 700 кв. м саратовских дорог

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-06T15:33:04+03:00

Работы ведутся почти во всех районах города

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Компания «Т Плюс» обновила 700 кв. м асфальта на саратовских дорогах и привела в порядок 13 газонов и парков.

- Сейчас новое покрытие уже есть на Беговой, Тверской, Вольской, Радищева и других улицах. Каждый день для работ привлекаются десять бригад энергетиков. Большая часть работ по благоустройству организована на местах ремонтов муниципальных сетей, расположенных под проезжей частью и тротуарами по согласованному с администрацией графиком, — сообщили «КП-Саратов» в компании «Т Плюс».

Участки к работе подготавливают специалисты территориального управления по теплоснабжению и центральной ремонтной службы. Качество работ проверяется комиссией, состоящей из специалистов компании «Т Плюс» и представителей городской администрации.