Компания «Т Плюс» восстановила 700 кв. м саратовских дорог
Компания «Т Плюс» обновила 700 кв. м асфальта на саратовских дорогах и привела в порядок 13 газонов и парков.
- Сейчас новое покрытие уже есть на Беговой, Тверской, Вольской, Радищева и других улицах. Каждый день для работ привлекаются десять бригад энергетиков. Большая часть работ по благоустройству организована на местах ремонтов муниципальных сетей, расположенных под проезжей частью и тротуарами по согласованному с администрацией графиком, — сообщили «КП-Саратов» в компании «Т Плюс».
Участки к работе подготавливают специалисты территориального управления по теплоснабжению и центральной ремонтной службы. Качество работ проверяется комиссией, состоящей из специалистов компании «Т Плюс» и представителей городской администрации.