Саратовцам расскажут, как защитить свои потребительские права

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-06T15:08:57+03:00

Консультации пройдут с 6 по 9 ноября

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С сегодняшнего дня, 6 ноября, до 9 ноября саратовцы смогут получить бесплатные консультации, как защитить свои потребительские права.

- О том, как составлять исковые заявления и претензии расскажут специалисты регионального Роспотребнадзора, жилищной инспекции, общества по защите прав потребителей и городской администрации, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области.

Консультации проходят по адресу: улица Танкистов, 26. График их проведения размещен на сайте.