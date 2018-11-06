Саратовские волонтеры будут уговаривать пенсионеров купить новые ТВ

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-06T14:43:03+03:00

Они будут выставлять в соцсетях посты с хэштегом #бабушкаТВ

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В Саратове проходит акция «Подключи бабушку. Смотри цифру». Ее проводят волонтеры, которые рассказывают пожилым людям, что с 1 января 2019 года в Саратовской области отключат аналоговое вещание телевидения, а общедоступным станет цифровое с бесплатной трансляцией 20 каналов. Такое произойдет во всем регионе, кроме Саратова и Балакова.

- Акцию проводят с 1 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 минпечати и минспорта области, а также Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр. Волонтеры расскажут пенсионерам о необходимости приобретения современного ТВ или цифровой приставки, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

По словам администрации, добровольцы могут помогать гражданам лично, а могут выставить посты в соцсетях с хэштегом #бабушкаТВ, таким образом, планируется провести флэшмоб «Подключайся и подключи бабушку».