В Саратове собутыльник инвалида украл у него с карты 40 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-06T14:41:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский суд призвал к ответу 39-летнего мужчину, укравшего у инвалида первой группы 40 тыс. рублей с банковской карты.

- Установлено, что 30 июля примерно в два часа дня мужчины распивали спиртное во дворе на Вознесенской улице. Внимание злоумышленника привлекла банковская карта, которую демонстрировал его собутыльник. Она перекочевала на лавочку, а оттуда в карман злоумышленника, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевший даже не успел понять, что произошло. Злоумышленник отправился в отделение банка, где ему выдали запрашиваемую сумму.

Суд назначил мужчине год условного срока, а также обязал возместить весь ущерб.