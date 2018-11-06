В Саратове собутыльник инвалида украл у него с карты 40 тыс. рублей
Саратовский суд призвал к ответу 39-летнего мужчину, укравшего у инвалида первой группы 40 тыс. рублей с банковской карты.
- Установлено, что 30 июля примерно в два часа дня мужчины распивали спиртное во дворе на Вознесенской улице. Внимание злоумышленника привлекла банковская карта, которую демонстрировал его собутыльник. Она перекочевала на лавочку, а оттуда в карман злоумышленника, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Потерпевший даже не успел понять, что произошло. Злоумышленник отправился в отделение банка, где ему выдали запрашиваемую сумму.
Суд назначил мужчине год условного срока, а также обязал возместить весь ущерб.