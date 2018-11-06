Саратов и Балаково оказались в аутсайдерах рейтинга по дорогам и парковкам

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-06T14:03:44+03:00

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Три города Саратовской области вошли в рейтинг компании Domofond.ru по качеству дорог и доступности парковок.

Энгельс занял 107 место, Саратов — 133, а Балаково — 147 место. Всего в рейтинге участвовали 150 российских городов.

Первое место в рейтинге завоевал Грозный, а последнее — Рубцовск Алтайского края.

При этом не разделяется, какие именно показатели повлияли на рейтинг в городах Саратовской области — качество дорог или доступность парковок.