Более 3,3 тыс. тонн ТКО поступили на мусороперерабатывающие комплексы за трехдневные выходные

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-06T13:45:55+03:00

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За прошедшие выходные с 3 по 5 ноября на энгельсский и балаковский мусороперерабатывающие комплексы было ввезено более 3,3 тыс. тонн мусора. Некоторое снижение объемов поступления связано с уменьшением количества остатков плодоовощной продукции, а также окончанием снижения количества крупногабаритных отходов, оставшихся после сезонной опиловки деревьев. Такой вывод можно сделать исходя из структуры образуемых жителями Саратовской области коммунальных отходов, проходящих обработку на МПК.

С саратовских мусороперегрузочных станций за три дня на энгельсский МПК поступило 1 720 тонн отходов. В рамках балаковского сегмента поступления составили 555 тонн ТКО.

- Внедряемая система учета и контроля поступающего на объекты коммунальной инфраструктуры мусора, позволяет не только контролировать объем ТКО, но и наблюдать его структуру. В дальнейшем мы ставим целью прогнозировать периоды увеличения образования отходов, что позволит автоматизировать логистику вывоза в зависимости от сезонных изменений. Нами ведется кропотливая и масштабная работа. Все получаемые нами данные, которые ранее были только приблизительными, позволят существенно улучшить качество коммунальной услуги по обращению с ТКО и дадут основание для следующих важных шагов в области обращения с отходами, — заявил операционный директор Регионального оператора Саратовской области Алексей Синтин.

Деятельность Регоператора позволила обеспечить фактическую реализацию Территориальной схемы обращения с коммунальными отходами Саратовской области. Обеспечено перемещение коммунальных отходов на экологически безопасную обработку и захоронение на объекты коммунальной инфраструктуры.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность в рамках рекомендаций в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанных и опубликованных Национальной ассоциацией концессионеров, и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). Работа коммунальной инфраструктуры, построенной АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области способствует ликвидации накопленного экологического ущерба региона. Концессионные объекты полностью соответствуют требованиям современного законодательства в области охраны окружающей среды и защищают экосистему Саратовской области.