На первый мачт молодежной команды «Протон-Саратов» отправились только семь игроков
Предварительный этап Открытого чемпионата Молодежной лиги по волейболу откроется 6 ноября в Санкт-Петербурге. Первыми соперниками «Протона-Саратов» станет краснодарский клуб «Динамо-2».
Как сообщили в минспорта Саратовской области, старший тренер молодежного состава «Протон-Саратов» Дмитрий Чуриков привез в Ленинградскую область всего семь игроков.
- Еще четверо по разным причинам осталось в Саратове, в том числе заявленная за главную команду клуба 16-летняя блокирующая Ксения Меньшикова и 17-летняя диагональная Екатерина Ермолова, — отметили в министерстве.
Напомним, на площадке находятся одновременно 6 игроков. Таким образом молодежь «Протон-Саратов» вынуждена играть практически без замен.
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Закончится ли это «большим взрывом» и скандалом, станет понятно уже скоро