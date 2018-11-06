2018-11-06T13:04:29+03:00
Спорт

На первый мачт молодежной команды «Протон-Саратов» отправились только семь игроков

Еще четверо заявленных волейболисток на открытие чемпионата России не поехали
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Предварительный этап Открытого чемпионата Молодежной лиги по волейболу откроется 6 ноября в Санкт-Петербурге. Первыми соперниками «Протона-Саратов» станет краснодарский клуб «Динамо-2».

Как сообщили в минспорта Саратовской области, старший тренер молодежного состава «Протон-Саратов» Дмитрий Чуриков привез в Ленинградскую область всего семь игроков.

- Еще четверо по разным причинам осталось в Саратове, в том числе заявленная за главную команду клуба 16-летняя блокирующая Ксения Меньшикова и 17-летняя диагональная Екатерина Ермолова, — отметили в министерстве.

Напомним, на площадке находятся одновременно 6 игроков. Таким образом молодежь «Протон-Саратов» вынуждена играть практически без замен.

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