Двоих саратовцев будут судить за поиск жены в чужом доме

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-06T12:58:47+03:00

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Суд рассмотрит дело о незаконном проникновении в жилище 21-летнего и 28-летнего саратовцев, которые якобы искали жену младшего из них.

- По версии следствия, 1 июля злоумышленники выбили дверь в одну из квартир дома на 1-м проезде Строителей, где, по их мнению, должна была находиться женщина. Открывать им никто не торопился. Незваных гостей прогнал 29-летний хозяин жилья, после чего вызвал наряд полиции, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Стражи порядка установили личности подозреваемых. К собранным доказательствам в ходе расследования прибавилось признание мужчин. Точку в деле поставит суд, куда уже направлено обвинительное заключение.