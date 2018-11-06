В Саратове за взятку осудят полицейского

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-06T12:57:09+03:00

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Региональный СК завершил расследование в отношении 40-летнего инспектора отдела виз и миграции УМВД России по Саратову. Полицейского обвиняют в получении взятки не превышающей 10 тыс. рублей.

- По данным следствия, 5 октября 2018 года инспектор отдела виз и миграции получил 2,1 тыс. рублей от 23-летней жительницы Краснодарского края. Деньги предназначались за непривлечение ее к ответственности за проживание без регистрации, — рассказали «КП-Саратов» в СК региона.

В ходе предварительного расследования полицейский полностью раскаялся. Если суд признает его виновным, мужчину уволят из органов внутренних дел, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.