2018-11-06T13:02:13+03:00
Происшествия

Глава Перелюба заключал договоры с фирмой своей жены

Чиновник признан виновным в растрате
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Глава Перелюбского муниципального образования Саратовской области Александр Ломоносов признан виновным в двух эпизодах растраты и оштрафован.

Выводы сделаны по доказательствам, собранным следователями Пугачевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области. В расследовании принимали участие сотрудники УФСБ.

- Ломоносов заключил со своей супругой, являющейся индивидуальным предпринимателем, два договора на поставку асфальта и песка 30 декабря 2016 года, а также подписал документы о получении этих материалов без их фактического поступления. Женщине администрация перечислила 198 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

В ходе судебных разбирательств на имущество Ломоносова, стоимостью свыше 8 млн рублей, был наложен арест.

Свою вину чиновник не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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