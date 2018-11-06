Глава Перелюба заключал договоры с фирмой своей жены
Глава Перелюбского муниципального образования Саратовской области Александр Ломоносов признан виновным в двух эпизодах растраты и оштрафован.
Выводы сделаны по доказательствам, собранным следователями Пугачевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области. В расследовании принимали участие сотрудники УФСБ.
- Ломоносов заключил со своей супругой, являющейся индивидуальным предпринимателем, два договора на поставку асфальта и песка 30 декабря 2016 года, а также подписал документы о получении этих материалов без их фактического поступления. Женщине администрация перечислила 198 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
В ходе судебных разбирательств на имущество Ломоносова, стоимостью свыше 8 млн рублей, был наложен арест.
Свою вину чиновник не признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.