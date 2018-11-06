Саратовцы стали реже ездить за границу

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-06T12:29:14+03:00

За два года турпоток сократился в четыре раза и снова начал восстанавливаться

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Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал о сокращении туристического потока в связи с экономическими санкциями.

Как он заявил, за два года — с 2014 по 2016 — поток туристов из Саратовской области за границу сократился более, чем в четыре раза, с 33,6 до 7,7 тыс. человек.

Однако в 2017 году ситуация поменялась, и турпоток снова начал расти, достигнув 26,4 тыс. человек.

- В 2017 году преобладали туры в страны Азии и Европы. Вновь самым популярным туристическим направлением среди отдыхающих стала Турция. Она приняла рекордное количество туристов из нашей области, перекрыв результат лучшего до сих пор 2014 года. Поток туристов в эту страну за последний год увеличился в 15 раз и составил 9,2 тыс. человек, а это почти 35% от общего числа отдыхающих за рубежом. Большим спросом пользовались и такие зарубежные страны, как Греция (ее посетило около 16% отдыхающих за рубежом), Таиланд (9%), Испания (6%), Италия и Чехия (по 4%), — рассказал Вячеслав Сомов.