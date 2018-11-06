Саратовская область стала одним из лидеров акции «#ДоброВСело»
Такой субботник проводится по всей России
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Саратовская область стала одним из лидеров по проведению всероссийской акции-субботника «#ДоброВСело».
- Выездные бригады врачей и волонтеров с 15 сентября по 1 ноября привели в порядок и пообщались с посетителями более 650 ФАПов по всей России, — сообщили «КП-Саратов» в областном правительстве.
В Саратовской области выездные бригады посетили 23 медучреждения.
К проекту, инициированному минздравом России и Всероссийским общественным движением добровольцев, присоединилась и «Молодежка» Общероссийского народного фронта.
Акция «#ДоброВСело» продлена до 30 ноября.