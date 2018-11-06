Саратовские депутаты предложили увеличить срок ответственности чиновников за коррупцию

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-06T12:02:01+03:00

Он может вырасти с двух до трех лет

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На заседании рабочей группы в Саратовской областной думе рассмотрели поправки в региональные законы о госслужбе, госдолжностях и муниципальной службе.

Депутаты уточнили порядок и формы участия служащих в коммерческих организациях и некоммерческих организациях. Теперь из положения уходит понятие целевой прием, остается целевое обучение для подготовки кадров для госслужбы. Также правила проведения конкурсов на целевое обучение будущих чиновников будут прописаны прямо в законе, а не как ранее, когда их определяли органы местного управления в городах и районах.

Кроме того, изменен срок, по которому чиновники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом за коррупционные нарушения. С двух лет он увеличен до трех.

Члены рабочей группы облдумы обсудили ротацию членов комиссии, которая контролирует достоверность сведений о доходах депутатов. Изменения предложены следующие — теперь изменения в комиссии будут регулировать парламентские партийные фракции, а не лично депутаты. То есть «вход и выход из комиссии определять будут партии», заявил Владимир Капкаев.

Коммунисты предложили внести уточнение, что депутат, вышедший из комиссии, должен меняться на депутата из той же партии.

Аналогичное решение принято в отношении комиссии по присвоению почетных званий.

Все принятые решения вынесены на заседание комитета.