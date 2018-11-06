В Саратовской области не хватает медсестер

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-06T12:00:59+03:00

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Накануне, 5 ноября, глава Саратовстата Вячеслав Сомов провел очередной прием граждан в приемной президента РФ в Саратовской области.

- В разрезе ПФО мы занимаем четвертое место по обеспеченности врачами. В 2017 году численность медиков в Саратовской области составила 12,4 тысячи человек. При этом почти половина, 43% из них, имеют высшую и первую квалификационные категории. С медсестрами в Саратовской области дело обстоит хуже. Как утверждает глава Саратовстата, по обеспеченности средним медицинским персоналом в ПФО мы занимаем восьмое место, — рассказал «КП-Саратов» Вячеслав Сомов, руководитель Саратовстата.

Таким образом, на каждые 10 тыс. человек населения у нас приходится 108,9 медсестры, что значительно ниже, чем в целом по ПФО.