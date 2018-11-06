2018-11-06T12:31:00+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина после отдыха в бане угнал у незнакомца авто

Его задержала полиция во время езды по улицам города
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе осудили 27-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне.

- 1 июля этого года в одной из бань злоумышленник выпивал вместе с незнакомцем. Он увидел, что собутыльник заснул, и забрал у него ключи от ВАЗ-21060, припаркованного около помывочного заведения, а после поехал кататься на машине, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время езды на чужом авто его и задержала полиция.

Суд назначил злоумышленнику один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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