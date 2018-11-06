Панков считает необходимым уволить оскандалившуюся чиновницу из Свердловской области

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-06T11:55:22+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал ситуацию с руководителем департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких.

- Бывают случаи, когда чиновничью тупость не исправить никакими выговорами с занесением или без. И единственное правильное решение — немедленное увольнении чиновника, который в принципе не способен не то что решать проблемы людей, а даже их понять. Все почему? Живет он в другом мире, получает премии и надбавки, а людей видит только из окна служебного автомобиля. Объяснить такому что-то невозможно, а надо расставаться, чтобы не вредил людям и не дискредитировал тех представителей власти, которые реально стремятся улучшить жизнь наших граждан. К сожалению, такое может проявиться в любом регионе. Заявление руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, считаю, не просто грубое и некорректное. А говорит о циничном отношении к людям, чьи интересы она должна защищать своей работой. Она не понимает простого — государство тратит большие средства на увеличение рождаемости. Укрепления семьи. Не стоит перечислять что делается еще тому, кто не про это.И вывод здесь можно сделать только один. Какой сделал губернатор нашей области Валерий Радаев, уволив министра Соколову. Думаю, и губернатор Свердловской области это понимает. Это случай бесшабашный. Можно сказать — народ просил таких людей не допускать во власть. И ничего им не должен. Так что, «давай, до свидания», — написал Николай Панков.