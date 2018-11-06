В Энгельсе чиновника приговорили к трем годам колонии за махинацию с землей
Энгельсского чиновника осудили за мошенничество в особо крупном размере.
- Бывший член избирательной комиссии Энгельсского района 31-летний Владимир Гикаев, являясь арендатором одного из земельных участков, расположенных в Энгельсе, захотел незаконно получить данную землю в собственность, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Он предоставил в администрацию района ложную информацию. Из-за этого Гикаев получил земельный участок всего за 15,8 тыс. рублей. Тогда как это место оценивается в 1,75 млн рублей
Нарушитель причинил государству особо крупный ущерб. Суд приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима, а также штрафу в 300 тыс. рублей.