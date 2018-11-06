В Энгельсе чиновника приговорили к трем годам колонии за махинацию с землей

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-06T11:15:14+03:00

Подсудимый признан виновным в мошенничестве на 1,75 млн рублей

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Энгельсского чиновника осудили за мошенничество в особо крупном размере.

- Бывший член избирательной комиссии Энгельсского района 31-летний Владимир Гикаев, являясь арендатором одного из земельных участков, расположенных в Энгельсе, захотел незаконно получить данную землю в собственность, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Он предоставил в администрацию района ложную информацию. Из-за этого Гикаев получил земельный участок всего за 15,8 тыс. рублей. Тогда как это место оценивается в 1,75 млн рублей

Нарушитель причинил государству особо крупный ущерб. Суд приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима, а также штрафу в 300 тыс. рублей.