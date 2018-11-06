Браконьеры под Пугачевом убили пятнистого оленя

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-06T11:09:25+03:00

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Полицейские Пугачевского района Саратовской области задержали троих браконьеров, которые убили пятнистого оленя.

- В дежурную часть о преступлении сообщил госинспектор регионального охотничьего хозяйства и рыболовства. Он рассказал, что около села Преображенка мужчины ведут незаконную охоту, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

На месте происшествия полицейские застали троих граждан, у двух из которых при себе было по двустволке. Там же лежал мертвый пятнистый олень и три гильзы.

Сумма ущерба охотхозяйству — 180 тыс. рублей.

Стражи порядка уточнили, что животное убил один из мужчин — 57-летний житель Пугачева. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Остальные двое были пьяны, в отношении них завели «административку».