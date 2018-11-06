2018-11-06T11:12:30+03:00
Общество

Для проекта онкоцентра в Саратове снимут средства со строительства поликлиники

Также меньше денег будет выделено на компенсацию затрат по соципотеке
Екатерина Семенова
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Для разработки проектно-сметной документации онкоцентра в Саратове планируется направить 44 млн рублей.

Как стало известно «КП-Саратов», средства на это могут быть сняты с других целей.

По имеющейся информации, губернатор Валерий Радаев направил в Саратовскую областную думу письмо с предложением снять 5 млн рублей с компенсации затрат на социальную ипотеку. Еще 39 млн рублей предполагается перераспределить с затрат на строительство поликлиники.

По информации «КП-Саратов», речь может идти об объекте, который должен быть построен рядом с домом для переселенцев в Елшанке, возводящийся по благотворительному проекту Вячеслава Володина.

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