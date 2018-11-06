Панков: Дума рассмотрит законопроекты, которые облегчат жизнь пенсионерам и льготникам

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T11:10:08+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня дума рассмотрит два законопроекта, которые дадут людям возможность решать важные вопросы без очередей, часов приема и других сложностей. На третье чтение вынесен законопроект, который отменяет обязанность граждан доказывать отсутствие долгов при получении жилищных субсидий. Эту функцию будут выполнять государственные органы, и людям не нужно будет собирать справки. Что особенно важно для пожилых граждан, которые пользуются льготами. А участники исполнительного производства смогут получать необходимую информацию через смс и портал Госуслуг. Такой проект вынесен на первое чтение. Заявления и другие документы можно будет подавать в электронном виде. Это сделает процедуру удобней и повысит ее эффективность, — рассказал Николай Панков.