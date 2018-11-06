74-летнему балаковцу отказались выдавать бесплатные гормональные препараты

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-06T10:31:30+03:00

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В Балакове Саратовской области местный житель пожаловался в прокуратуру на то, что ему не выдают бесплатные лекарства.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, оказалось, 74-летний мужчина является инвалидом второй группы и числится на учете в городской поликлинике №1.

При этом консилиум врачей назначил ему гормонотерапию. До 11 сентября пенсионер бесплатно получал лекарства, но потом мужчине отказали в выписке рецептов на препарат.

Гражданин не смог продолжать лечение, что поставило его жизнь и здоровье под угрозу.

После обращения в прокуратуру, главному врачу было направлено представление с требованием устранить нарушение законодательства. Пенсионеру выписали рецепт на бесплатное получение лекарства, а должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности.