В Саратове прокуратура добилась выплаты зарплаты предприятию

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-06T10:28:29+03:00

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Прокуратура Ленинского района в ходе проверки трудового законодательства добилась выплаты задолженности перед рабочими ООО «Промэл-Строй».

- Предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность в области строительно-монтажных работ по энергетике, связи, автоматике и телемеханике и имеет долги по зарплате перед 40 сотрудниками за период с августа по сентябрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В связи с нарушениями трудового законодательства в отношении директора «Промэл-Строй» возбуждено административное дело. Долги по зарплате на предприятии погашена полностью.