Водитель без прав в Саратовской области сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-06T09:53:36+03:00

Один из пострадавших скончался в больнице

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Вечером 5 ноября в 21:00 в Александровом Гае Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.

У дома №42 по улице Телеграфная 22-летний водитель на ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части навстречу автомобилю. Один из них, 48-летний мужчина, скончался на месте до приезда «скорой помощи», второму, 50-летнему, понадобилась небольшая медпомощь.

После этого водитель «шестерки» сбежал с места ДТП. Впрочем, в ходе розыска его личность была оперативно установлена. Оказалось, что у молодого человека даже нет водительских прав.