Водитель без прав в Саратовской области сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
Один из пострадавших скончался в больнице
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Вечером 5 ноября в 21:00 в Александровом Гае Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.
У дома №42 по улице Телеграфная 22-летний водитель на ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части навстречу автомобилю. Один из них, 48-летний мужчина, скончался на месте до приезда «скорой помощи», второму, 50-летнему, понадобилась небольшая медпомощь.
После этого водитель «шестерки» сбежал с места ДТП. Впрочем, в ходе розыска его личность была оперативно установлена. Оказалось, что у молодого человека даже нет водительских прав.