2018-11-06T09:56:16+03:00
Происшествия

В Вольске 17-летний грабитель сломал нос сверстнику

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В минувшие выходные в Вольске в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением, что ее 16-летнего сына избил 17-летний знакомый и открыто похитил у него планшет.

- Согласно заключению медиков, пострадавший подросток получил многочисленные ушибы мягких тканей лица и спины, а также предположительно перелом носа, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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