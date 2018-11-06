В Вольске 17-летний грабитель сломал нос сверстнику

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-06T09:56:16+03:00

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В минувшие выходные в Вольске в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением, что ее 16-летнего сына избил 17-летний знакомый и открыто похитил у него планшет.

- Согласно заключению медиков, пострадавший подросток получил многочисленные ушибы мягких тканей лица и спины, а также предположительно перелом носа, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.