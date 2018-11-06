В Саратовской области иномарка столкнулась с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-06T09:28:03+03:00

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В Перелюбе Саратовской области вчера, 5 ноября, случилось ДТП.

- Водитель «КамАЗа» — мужчина 55 лет — около дома №117 по Чапаевской улице в 11:05 выезжал на дорогу с прилегающей территории и не уступил дорогу Datsun on-DO, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате произошло столкновение иномарки и большегруза. В салоне автомобиля «Датсун» сидел 32-летний мужчина водитель и 30-летняя пассажирка. Ее пришлось госпитализировать.