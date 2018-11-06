2018-11-06T10:00:12+03:00
Происшествия

У пенсионера рецидивист украл телефон и автомобиль

Машину он разбил в ДТП
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в полицию Кировского района обратился 59-летний пенсионер с заявлением, что после распития спиртных напитков у дома №176 по улице Зарубина собутыльник украл у него мобильник, угнал автомобиль, а после попал на нем в ДТП.

- В ходе оперативных мероприятий полицией был задержан 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24