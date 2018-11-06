У пенсионера рецидивист украл телефон и автомобиль
Машину он разбил в ДТП
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В минувшие выходные в полицию Кировского района обратился 59-летний пенсионер с заявлением, что после распития спиртных напитков у дома №176 по улице Зарубина собутыльник украл у него мобильник, угнал автомобиль, а после попал на нем в ДТП.
- В ходе оперативных мероприятий полицией был задержан 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Подозреваемый уже дал признательные показания. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело.