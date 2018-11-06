Водитель ВАЗ-2109, погибший в ДТП с фурой под Саратовом, не имел прав
После столкновения пострадавший скончался на месте
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Как мы уже сообщали накануне вечером, 5 ноября, в 19:00, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград 30-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, выехал на встречку и врезался в грузовик Iveco Magirus.
- В результате столкновения водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте. Как выяснилось, погибший не имел водительских прав, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Обстоятельства происшествия выясняются.