2018-11-06T09:08:36+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗ-2109, погибший в ДТП с фурой под Саратовом, не имел прав

После столкновения пострадавший скончался на месте
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали накануне вечером, 5 ноября, в 19:00, на автодороге СызраньСаратовВолгоград 30-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, выехал на встречку и врезался в грузовик Iveco Magirus.

- В результате столкновения водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте. Как выяснилось, погибший не имел водительских прав, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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