На выезде из Энгельса «Газель» столкнулась с автобусом

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-06T08:51:28+03:00

Пробка на выезде из Энгельса Фото: Александр Уриевский

Изменить размер текста: A A

На выезде из Энгельса случилось крупное ДТП, парализовавшее движение в сторону Саратова.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», на улице Трудовая автомобиль-термобудка «Газель» не разъехался с автобусом, следующим из Саратова в Энгельс.

Транспортные средства перегородили оба ряда в сторону облцентра. Из-за этого встали троллейбусы.

ДТП привело к серьезной пробке по улицам Трудовая и Лесозаводская.