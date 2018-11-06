На выезде из Энгельса «Газель» столкнулась с автобусом
Движение в сторону Саратова парализовано
Пробка на выезде из ЭнгельсаФото: Александр Уриевский
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На выезде из Энгельса случилось крупное ДТП, парализовавшее движение в сторону Саратова.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», на улице Трудовая автомобиль-термобудка «Газель» не разъехался с автобусом, следующим из Саратова в Энгельс.
Транспортные средства перегородили оба ряда в сторону облцентра. Из-за этого встали троллейбусы.
ДТП привело к серьезной пробке по улицам Трудовая и Лесозаводская.