Пожар на 3-й Силикатной в Саратове тушили полтора часа

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-06T07:05:11+03:00

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Вечером 5 ноября в Октябрьском районе Саратова вспыхнул пожар на улице 3-я Силикатная.

Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС в 19.21.

На тушение выехало 6 единиц техники и 15 огнеборцев. Выяснилось, что горят сараи. Общая площадь, охваченная огнем, составила 69 кв. метров.

Спустя полтора часа после вызова пожар был полностью ликвидирован. Сейчас устанавливаются причины его возникновения.

- Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.