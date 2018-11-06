2018-11-06T07:05:11+03:00
Происшествия

Пожар на 3-й Силикатной в Саратове тушили полтора часа

С огнем боролись 15 пожарных
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 5 ноября в Октябрьском районе Саратова вспыхнул пожар на улице 3-я Силикатная.

Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС в 19.21.

На тушение выехало 6 единиц техники и 15 огнеборцев. Выяснилось, что горят сараи. Общая площадь, охваченная огнем, составила 69 кв. метров.

Спустя полтора часа после вызова пожар был полностью ликвидирован. Сейчас устанавливаются причины его возникновения.

- Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник в Саратовской области будет тепло и ветрено
Под Саратовом в столкновении с грузовиком Iveco погиб водитель «девятки»
Саратовцы обсуждают возможность строительства городского метро
Спасатели под Саратовом вытащили из Волги тело рыбака
После ДТП возле Сенного рынка в Саратове госпитализирован пострадавший
Отключена вода на трех улицах в центре Саратова
Жители Саратовской области могут отследить в режиме онлайн автобусы 80 маршрутов
В Саратове у рецидивиста изъят сверток с наркотиком
К столетию ветерана аркадакские чиновники подарили ему маленький букетик хризантем
Объявлен конкурс среди школ по сбору макулатуры
В Саратовской области сгорели сразу два автомобиля
В Саратове обокрали 87-летнюю пенсионерку на 100 000 рублей
В «Т Плюс» сообщили, что в Саратове нет отключенных от тепла домов
В Саратовской области в ДТП перевернулся Mercedes-Benz