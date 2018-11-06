Пожар на 3-й Силикатной в Саратове тушили полтора часа
С огнем боролись 15 пожарных
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Вечером 5 ноября в Октябрьском районе Саратова вспыхнул пожар на улице 3-я Силикатная.
Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС в 19.21.
На тушение выехало 6 единиц техники и 15 огнеборцев. Выяснилось, что горят сараи. Общая площадь, охваченная огнем, составила 69 кв. метров.
Спустя полтора часа после вызова пожар был полностью ликвидирован. Сейчас устанавливаются причины его возникновения.
- Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.