2018-11-05T20:37:39+03:00
Происшествия

Под Саратовом в столкновении с грузовиком Iveco погиб водитель «девятки»

ДТП произошло вечером 5 ноября
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Смертельная авария произошло вечером 5 ноября у села Клещевка Саратовского района.

Водитель ВАЗ 2109, чья личность устанавливается, выехал со стороны Саратова. Мужчина выскочил на встречную полосу и не рассчитав маневр, врезался во встречный грузовик Iveco.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель скончался от полученных травм в машине. Прибывшие спасатели областной службы спасения извлекли его тело из разбитого автомобиля.

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