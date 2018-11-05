Под Саратовом в столкновении с грузовиком Iveco погиб водитель «девятки»

СЕГОДНЯ 20:37 2018-11-05T20:37:39+03:00

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Смертельная авария произошло вечером 5 ноября у села Клещевка Саратовского района.

Водитель ВАЗ 2109, чья личность устанавливается, выехал со стороны Саратова. Мужчина выскочил на встречную полосу и не рассчитав маневр, врезался во встречный грузовик Iveco.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель скончался от полученных травм в машине. Прибывшие спасатели областной службы спасения извлекли его тело из разбитого автомобиля.