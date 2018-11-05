Саратовцы обсуждают возможность строительства городского метро

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-05T15:13:37+03:00

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В социальной сети ВК в группе «Типичный Саратов» на суд пользователей выложили статью о возможном или невозможном строительстве в Саратове своего метрополитена. Впервые о строительстве метро в Саратове заговорили аж в 1979 году. Тогда предложили два проекта: одна ветка соединила бы Саратов и Энгельс, а другая весь Саратов с центральной частью города. Но денег не нашли, проект заморозили и благополучно забыли. Уже в наше время вновь бурно начали обсуждать возможность строительства метро в городе. Даже появилась инициативная группа «За строительство скоростного внеуличного транспорта в Саратове и Энгельсе». И главным контраргументом на то время был — фантастическая сумма. По подсчетам специалистов, на строительство одной ветки метро в Саратове необходимо затратить около 2 миллиардов рублей.

Пользователи соцсети ВК в основном скептически относятся к проекту строительства Саратовского метрополитена.

- Миф. Ни денег, ни возможности. Да и город мал. А про болото молчу, – выложил свой комментарий пользователь соцсети Сергей Пучкасов.

- Господи, да тротуары в городе даже сделать не могут, даже центр весь разбит. А метро - это мечта о мифическом проекте, под который выделят кучу денег, а потом, как всегда ничего не получится, а денег уже и след простынет, – уверена пользователь Оксана Андронова,

Есть и геологические препятствия. «Обводненные и песчаные грунты, характерные для Саратова, могут преподнести неприятные сюрпризы, – предупреждает Игорь Овчинников, профессор СГТУ. – Причем ситуация с каждым годом усложняется: из-за того что подземные коммуникации одряхлели, вода стала проходить через грунт. В результате мы уже сталкиваемся с проседанием грунта.

В марте 2013 года чиновники заговорили о строительстве скоростного электротранспорта в городе. И вновь была разработана схема. Кроме того, сейчас в Госдуме России активно предлагается ввести в Саратове именно скоростную трамвайную сеть, которая наиболее возможный с экономической и географической точки зрения вариант.

Во время визита в Саратов в конце октября текущего года спикер ГД РФ Вячеслав Володин рассказал о планах разработать проект скоростного трамвая из Комсомольского поселка в центр Саратова. Приступить к его реализации возможно уже в следующем году.