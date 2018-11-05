Спасатели под Саратовом вытащили из Волги тело рыбака

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-05T12:58:17+03:00

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В районе Сабуровки Саратовского района у СНТ «Тополёк» 5 ноября выловили тело утонувшего рыбака.

Местный 68-летний житель пропал после того, как ушел на рыбалку 12 октября.

Водолазы группа ПСС «Затон» областной службы спасения обследовали 1,5 км дна в районе предполагаемой гибели мужчины и обнаружили его тело.

- Сегодня утром группа спасателей включая трех водолазов обследовали водоем в котором по оперативной информации мог утонуть 68-летний мужчина. Спустя два часа тело было найдено в километре ниже по течению от указанного полицейскими места, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, его тело передано сотрудникам полиции.