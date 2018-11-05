В Саратове у рецидивиста изъят сверток с наркотиком

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-05T11:35:25+03:00

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Накануне в поселке Солнечный, на улице Тархова был задержан 41-летний ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина.

- При обыске у подозреваемого обнаружен и изъят сверток из строительного скотча, серебристого цвета с неизвестным веществом. Вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, в состав которого входит производное наркотического средства n-метилэфедрон, массой 0,47 гр. Задержаный пояснил, что приобрел данное наркотическое средство через интернет – магазин. Возбуждено уголовное дело.