К столетию ветерана аркадакские чиновники подарили ему маленький букетик хризантем

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-05T11:19:38+03:00

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Накануне чиновники местной администрации приехали поздравить со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной Войны Кирьякова Михаила Федотовича и подарили долгожителю маленький букетик хризантем. Об этом сообщили пользователи социальной сети ВК в группе «Типичный Саратов». По этому поводу, возмущенные аркадакцы опубликовали письмо губернатору Валерию Радаеву.

- Букет из маленьких хризантем привезли на пяти машинах представители администрации города Аркадака ветерану ВОВ Кирьякову Михаилу Федотовичу, проработавшему на благо города всю трудовую жизнь, даже после выхода на пенсию. 1 ноября 2018 года Михаил Федотович отметил свой 100-летний юбилей! Неужели за столько лет он, участник ВОВ, заслужил такое внимание!, — написали возмущенные авторы письма.

Пользователи также рассказали, что долгожителю вручили поздравление от президента России Владимира Путина.

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